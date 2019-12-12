En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler
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En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli genelindeki 17 Bilgievinin minik öğrencileri, en sevdikleri oyuncaklarını sevindirmek için savaş mağduru Suriyeli kardeşlerine gönderdi.

12.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:55
En sevdikleri oyuncaklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdiler

(İHA) – genelindeki 17 Bilgievinin minik öğrencileri, en sevdikleri oyuncaklarını sevindirmek için savaş mağduru Suriyeli kardeşlerine gönderdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak, ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, derslerin yanında sosyal farkındalık oluşturan projelere de imza atıyor. Bilgievinin minikleri, savaş mağduru Suriyeli çocuklar için en güzel oyuncaklarını hediye paketi haline getirdi ve Suriye'ye gönderdi.


Değerler eğitimi müfredatı gereği her ay bir sosyal farkındalık projesi yapan Bilgievleri, Kasım ayında en sevdikleri oyuncaklarını topladı. Oyuncak toplama kampanyası Kocaeli'de bulunan 17 Bilgievinde yapıldı. Öğrenciler evlerindeki en güzel oyuncakları Suriyeli kardeşleri ile paylaşmak için bir araya getirdi. Bir ay boyunca toplanan oyuncaklar Bilgievlerinde hediye paketi haline getirildi. Oyuncak paketleri minikler tarafından süslendi. Suriyeli çocuklara mesaj göndermek isteyen öğrenciler ise paketlerin içine mektuplar ekledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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