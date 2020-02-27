En sert lig hangisi?

27.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:14

Maç başına gösterilen sarı kart ya da kırmızı kart sayıları her zaman maçın ne derece sert geçtiğini açıklamasa da bizlere bir veri sunmuş olur. Hiç kart çıkmayan bir mücadele ile kartların havada uçuştuğu bir mücadelede takımların ve oyuncuların aynı derece agresif olmasını beklemek muhtemelen yanlış olacaktır.

“CIES Football Observatory” kuruluşunun yaptığı araştırma, bizlere hangi liglerde daha sert ve agresif bir futbol oynandığı konusunda bilgi sahibi olmamız için veriler sunuyor. Araştırmaya göre en agresif futbola sahip lig, Bolivya Ligi. Bolivya’nın en üst düzey ligindeki maçlarda maç başına ortalama yedi kart çıkıyor.

Maç başına en az sayıda kartın çıktığı, bir başka deyişle futbol maçlarında en az agresifliğin görüldüğü lig Japonya Ligi. Japonya’da maç başına çıkan kart sayısı 2,3.

Karşılaşma başına en fazla kartın çıktığı 10 ligden sekizi Güney Amerika’da: Bolivya, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Arjantin. En az kartın çıktığı beş ülkeden üçü ise Doğu Asya’da bulunuyor: Japonya, Vietnam ve Güney Kore.

Avrupa’nın beş büyük ligine bakacak olursak, maç başına en çok kartın çıktığı lig olarak karşımıza 5,8 ile İtalya Serie A çıkıyor. Beş büyük ligin son sırasında ise 3,7 ile İngiltere Premier Lig var.

Beş büyük Avrupa ligi, takımlar bazında incelendiğinde ise maç başına en az kart gören takım bir kart ile Bundesliga’dan Borussia Dortmund; en