En Sağlıklı Midye Dolma Nerede Yetişir? Midye Uzmanı Şen Geldi Yanıtladı! Harbi Diyorum (3. Bölüm)

03.11.2019 18:25

Bu bölümümüzde midye uzmanı Bay Şen Geldi ile midye ve dolmaları üzerine derinlemesine bir sohbet yaptık. Midyeler en sağlıklı nerede yetişir, midye yerken nelere dikkat edilmesi gerekir, midyeyi nerede yemeliyiz?... Hepsi ve daha fazlası bu videoda!!!

Kaynak: Youtube