En popüler estetik prosedürler

Daha genç bir görünüme kavuşulabilir

Neyse ki, estetik cerrahide ameliyatsız yöntemler ile birçok tedavi seçeneği var. Bu yöntemler ile hasarın en azından büyük bir kısmını tersine çevirme imkanı var. Daha genç görünmek istiyor ancak ameliyat olmak istemiyorsanız, yaşlanma belirtilerini gidermek ya da önlemek için size sunulan estetik cerrahi tekniklerinden faydalanabilirsiniz. Bu yöntemler ise botoks ve dolgu enjeksiyonu tekniklerdir.

Eskiden cerrahi teknikler ile çeşitli belli bir yaştan sonra ortaya çıkan sarkıklar ve kırışıklıklar azaltılabiliyordu. Ancak cerrahi teknikler ile tam bir gençleşme sağlanamıyordu. Yüzdeki kırışık ve sarkmalar giderilebilse de hacim eksiklikleri giderilemiyordu. İleri seviyedeki sarkmalar ve kırışıklar için cerrahi teknikler ile kalıcı tedavi hala en ideal seçenektir.

Bunun dışındaki orta derece kırışıklar ve sarkmalar ile önleyici kırışık tedavisi için ameliyatsız tekniklere olan talep her geçen gün daha da fazla ivme kazanıyor. Botoks ve dolgu enjeksiyonu ABD'nin Sağlık Bakanlığı FDA tarafından 2002 ve 2003'te onaylandı. Ameliyatsız tekniklerde kısa süre içinde çok önemli bir yol kat edildi. Cerrahi olmayan tekniklerde kullanılan malzemeler ve araçlar daha da geliştirilmekte, cerrahlar ise uzmanlaşmaktadır. Bu sayede doğal görünüm sağlanarak güzelleştirme ya da doğal güzelliği koruma imkanı artmaya başladı.

Önleyici botoksa talep artıyor

Fiziksel olarak yaşlanma belirtilerinin yanı sıra 20'li yaşlardan itibaren aşırı mimik kullanan ve cildi kırışmaya genetik olarak yatkın kişiler önleyici botoks tedavisinden faydalanıyor. Erken yaşlanmanın ya da ciltte deformasyon oluşma riskini en aza indiriyorlar. Minimal botoks enjeksiyonları ile kasların aşırı hareketi kısıtlanarak kırışık oluşumu engellenebiliyor. Bu sayede kişi genç görünümün çok daha uzun yıllar sürmesini sağlayabilir.

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk; daha zarif bir şekilde yaşlanmak isteyenler, yılların yüzde yarattığı yorgun ifadeye silip daha enerjik bir görünüme kavuşmak isteyenler ve genç görünümünü uzun yıllar boyunca korumak isteyenler için ameliyatsız estetik cerrahiler uygun bir seçenek. Özellikle yüzüne hacim kazandırmak isteyenler için dolgu enjeksiyonu oldukça uygun bir seçenektir. Güzellik özen ve emek gerektiren bir özelliktir. Hiçbir şey yapmadan koruma altına almak genetik miras ve sağlıklı yaşamın yanı sıra estetik cerrahi desteği gerektirir.

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