EN PAHALI OKEY...  25 KİŞİYE 78 BİN LİRA CEZA
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EN PAHALI OKEY...  25 KİŞİYE 78 BİN LİRA CEZA

Maltepe'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu bir kahvehaneye baskın yaptı.

EN PAHALI OKEY...  25 KİŞİYE 78 BİN LİRA CEZA
10.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:17
Maltepe'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu bir kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehane sahibinin de içinde bulunduğu 25 kişiye 78 bin 750 lira para cezası yazıldı.

Maltepe'de dün akşam saatlerinde bir kahvehanede koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olduğu halde oyun oynandığı ihbarını alan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere işlem yaptı. Oyun oynayan kişilerin sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görülürken aralarında kahvehane  sahibinin de bulunduğu 25 kişiye, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 78 bin 750 lira cezai işlem uyguladı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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