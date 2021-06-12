En özenli müsilaj temizliği

En özenli müsilaj temizliği Müsilaj ile mücadele sürüyor Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadelenin 5. gününde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi kıyılarında biriken salyalar özenli bir şekilde toplanarak depolandı.