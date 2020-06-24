En 'özel' fenomen...Ağır epilepsi ve mikrosefali hastası Ata'yı yüzbinler izliyor En 'özel' fenomen...Ağır epilepsi ve mikrosefali hastası Ata'yı yüzbinler izliyor -Açtıkları video kanalından para kazanmaya başlayan anne ve oğlu, bu paranı 3'te 1'lik kısmını da engelli ailelere bağışlıyor -Anne Ceylan Özdemir: "Ata'yı bir gün görmeseler özlüyorlar.

En 'özel' fenomen...Ağır epilepsi ve mikrosefali hastası Ata'yı yüzbinler izliyor

-Açtıkları video kanalından para kazanmaya başlayan anne ve oğlu, bu paranı 3'te 1'lik kısmını da engelli ailelere bağışlıyor

-Anne Ceylan Özdemir: "Ata'yı bir gün görmeseler özlüyorlar."

-"Allah benden alsın ona versin' diyenler var"

ANTALYA - Antalya'da doktorların 3 ay ömür biçtiği doğuştan ağır epilepsi ve kesin tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastası 2,5 yaşındaki minik Ata ile annesi Ceyla Özdemir'in sosyal medyada yayınladıkları videoları yüz binlerce kişi izliyor. Video kanalından artık para kazanmaya başlayan anne ile oğlu, bu paranın 3'te 1'lik kısmını da engelli ailelere bağışlıyor.

Antalya'da yaşayan Tarık ve Ceylan Özdemir çifti 2017 yılı Aralık ayında ilk çocuklarının dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı. Son derece sağlıklı olan erkek çocuklarına Ata ismini veren genç çift, günler ilerledikçe çocuklarının davranışlarında farklılıklar gözlemledi. İddialara göre doğumun gerçekleştiği özel hastanede son derece sağlıklı dünyaya geldiği söylenen minik Ata'yı başka bir hastaneye götüren Özdemir çiftinin bebeklerinde, epilepsi ve kesin bir tedavisi bulunmayan mikrosefali (baş küçüklüğü) hastalığı teşhis edildi. Dünyaları bir anda kararan Özdemir çifti, hastaneyi ihmalle suçlayarak hukuki süreç başlattı.

Video kanalından gelirin 3'te 1'ini engelli ailelere bağışlıyorlar

İlerleyen yıllarda çocuklarının yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışan Özdemir çifti, 8 kez yoğun bakıma giren Ata için trakeostomi ameliyatı sonrası sosyal medyadan video kanalı açtılar. Günlük hayatlarını videoya çekip kanalından yayın yapan anne ve oğlunu yüz binlerce kişi izlemeye başladı. Adeta fenomen olan minik Ata'nın videolarından para kazanmaya başlayan Özdemir çifti, her ay kazandıkları paranın 3'te 1'ini engelli ailelere medikal destek olarak bağışlıyorlar.

"En ufak şeyde bile mutlu olma peşine düştük"

Oğlunun trakeostomi ameliyatı sonrasında yaşam koşullarını iyileştirebilmek için internetten araştırmaya girdiklerini belirten Anne Ceylan Özdemir, buna karşın yeteri kadar bilgi edinemediklerini ve bu durumu yaşayan diğer insanlar için video kanalı açma kararı aldıklarını söyledi.

"Ata için en ufak şeyde bile mutlu olma peşine düştük" diyen Özdemir, "Youtube kanalında mücadelemizi ve Ata'yı anlatmaya çalıştım. Yaşadığım korkulardan insanların korkmaması gerektiğini, aslında bu çocukların da aşama tutunduklarını ve Allah'tan başka kimsenin ölüm için yaş kategorisi koyamadığını göstermeye çalıştım. Bir anda aspirasyon bakımı videomuz keşfet bölümüne düştü ve izlenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Yüz binler izliyor

Özdemir, şuanda 115 bine yakın abonelerinin oluğunu ve paylaştıkları videoların 600 bin izlenime kadar ulaştığını söyledi.

İlerleyen süreç içerisinde para kazanmaya başladıklarını da aktaran Özdemir, "Ne yapabiliriz diye baktık. Çocuğumuzun giderleri için bu parayı kullanabiliriz ama bizim gibi zorlu yollardan geçen ailelere destek olalım istedik. Medikal malzeme konusunda o ailelere de yardım ediyoruz ve mutlu oluyorlar. Hem onların yükünü hafifletmek adına, hem de sosyal medyayı güzel bir şekilde kullanabilmek adına böyle bir şeye karar verdik. Eşimle birlikte her ay kazancın 3'te 1'lik kısmını medikal yardım olarak ailelere gönderiyoruz" diye konuştu.

"Çok duygulanıyorum"

"Küçük youtuber" olarak seslendiği oğlunun videolarını en çok Azerbaycan'daki kullanıcılar tarafından izlendiğini belirte Özdemir, çok sayıda olumlu yorumlar aldıklarını ifade ederek "Ata'yı bir gün görmeseler özlüyorlar. 'Ata güldüğü zaman bizim içimiz rahatlıyor, 'Allah benden alsın ona versin' diyenler var. Ben bunları okuyunca çok duygulanıyorum." diye konuştu.

"Ayakkabısının altı kirlenmedi"

Son olarak görme, konuşma, duyma ve yürüme engelleri bulunan oğlunu bir kere rüyasında gördüğünü anlatan Özdemir, "Onu ilk defa yürüyerek gördüm. Saçlarımı okşayarak 'Annecim kalk' diyordu. O kadar gerçekçiydi ki bu rüya, ona ayakkabı almıştık ama hiç giyememişti ve ben ayakkabısının altı bile kirlenmedi diye çok üzülmüştüm. O rüyayı unutamıyorum. Ondan sonra da bir daha rüyamda göremedim." dedi.

Kaynak: İHA