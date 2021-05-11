En özel Anneler Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

En özel Anneler Günü etkinliği

En özel Anneler Günü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam'ın koordinatörlüğünde, engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla örnek bir çalışma yapıldı.

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam ve eşi Atiye Çam'ın koordinatörlüğünde, engelli çocuklara sahip ailelere yönelik farkındalık oluşturabilmek amacıyla örnek bir çalışma yapıldı.

Anneler Günü kapsamında, Beyköy, Dağküplü, Düzköy, İğdir, Kapukaya, Laçin ve Mayıslar mahallelere ile ilçe merkezinde 26 aile tek tek ziyaret edilirken onlardan gelen talep ve öneriler de kayıt altına alındı. Engelli çocuklara sahip annelerin Anneler Günü programına katılan AK Parti Sarıcakaya İlçe Kadın Kolları Başkanı Azime Demirel ile Atiye Çam, zaman zaman duygu yüklü anlarda yaşadı.

Fedakar annelerin engelli çocuklarını büyütürken asla bir gece dahi olsun derin ve aralıksız uyku uyumadıklarını kaydederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Hüseyin Çam "Asıl fedakar annelerimiz sizlersiniz. Bizler sadece sizlerin yaşantılarını yüzeysel gözlemleyebiliyoruz. Perde arkasında yaşadığınız zorluk ve sıkıntıları sizler daha iyi biliyorsunuz. Çocuklarınızın gözleri görmese de, kulakları işitmese de, el ele çayırlarda çimenlerde koşturmasa da annelik duygusu ve şefkati bizlerin tarif edemeyeceği bir şeydir" dedi.

Engelli ailelere destek konusunda neler yapabileceklerini tespit edebilmek amacıyla böyle bir çalışma içerisinde bulunduklarını aktaran AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Azime Demirel de "Ben kendim de bir engelli çocuk sahibi olan anneyim. Toplum olarak bize düşen görevler de elbette vardır. Engelli birey denince çoğumuzun zihninde "acınacak birey" imajı canlanıyor. "Hepimiz engelli adayıyız" derken bile aslında engelli olmanın "sıkıntılı, düşkünlük içeren bir hal" olduğunu, vurgulamış oluyoruz bir bakıma. Fakat bizim asıl yapmamız gereken şey, engelliler için yasaların emrettiği görevleri yapmaktan; ayrımcılıktan, ötekileştirmekten ve önyargılardan arınmış bir bakış açısı geliştirmek olmalıdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün önemine istinaden annelere üzerinde çocuğuyla birlikte resmi olan halı dokuma çerçeve ile çeşitli hediyeler takdim edildi. - ESKİŞEHİR

En özel Anneler Günü etkinliği
En özel Anneler Günü etkinliği
En özel Anneler Günü etkinliği
En özel Anneler Günü etkinliği
En özel Anneler Günü etkinliği
En özel Anneler Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Korona virüsü 109 yaşında yendi, Kaymakam ziyaretine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Kasapoğlu
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: En özel Anneler Günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:42:16. #1.15#

title