En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu
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En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu

En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu
30.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:35

En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu Bilmeden Polislerin önünde drift attı polis merkezinde inkar etti Güvenlik kameraları görüntülerini görünce suçunu itiraf eden sürücüye 6 bin 400 TL ceza uygulandı Antalya'da otomobiliyle Sanayi Sitesinde drift atan sürücü, başka bir olay için...

En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu

Bilmeden Polislerin önünde drift attı polis merkezinde inkar etti

Güvenlik kameraları görüntülerini görünce suçunu itiraf eden sürücüye 6 bin 400 TL ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle Sanayi Sitesinde drift atan sürücü, başka bir olay için aynı bölgede bulunan polislere yakalandı.

Polislerin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yeniden drift atan sürücü, ertesi gün Cumhuriyet Polis Karakoluna çağrıldı. İlk önce drift atmadığını, o saatte evinde olduğunu söyleyen sürücü, polislerin drift görüntülerini göstermesi üzerine suçunu kabul etti. Kemal Güneş'e drift atmak suçundan 6.141, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 288 olmak üzere 6.429 TL ceza yazıldı. Sürücü belgesine 2 aylığına geçici olarak el konulurken, araç ta 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olay, başka bir olay için Sanayi Sitesinde bulunan çok sayıda polisin gözleri önünde cereyan etti. Sanayi Sitesinde Kemal G.isimli sürücü seyir halindeyken 06 LCA 43 plakalı kırmızı renkli tofaş serçe marka otomobiliyle Zübeyde Hanım Caddesi girişinde drift yapıp trafiği tehlikeye düşürdü. Güneş, drift attığını gören polislerin 'dur' ihtarına aldırış etmeyerek sanayi sitesinde kayboldu. Aynı araç 2-3 dakika sonra bu kez Zübeyde Hanım Caddesinde ortaya çıktı. Aşırı hızlı bir şekilde doğu garajı kavşağına gelen araç, yine drift atmak suretiyle kavşaktan dönüp çevreyolu istikametinde gözden kayboldu.

Drift anı sanayi sitesindeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan otomobil sahibi, Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna davet edildi. Cumhuriyet polis Karakoluna gelen araç sahibi Kemal Güneş, ilk etapta kendisinin o saatte evinde olduğunu drift atmasının söz konusu olmadığını söylerken görevlilerin görüntüleri izlettirmesinin ardından suçunu kabul etmek zorunda kaldı.

Sürücüye drift yapmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçundan 6 bin 141, sürücü belgesini yanında bulundurmamak suçundan 288 olmak üzere toplam 6429 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 60 gün geçici olarak el konurken otomobili ise 60 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, drift atanlara yönelik çalışmaların sürdüğünü, özellikle sanayi sitesi içerisinde Sanayi Camii karşısında ve Zübeyde Hanım girişindeki alanda drift atmak suretiyle trafiği tehlikeye sokan sürücülerin gereken cezaya çarptırılacaklarını dile getirdiler.

En olmadık yerde yaptığı drift pahalıya maloldu

Kaynak: İHA

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