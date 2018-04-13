En Müzikli En Danslı En Lezzetli En Hareketli

Sokak lezzetleri, eğlence, konserler, sanat, spor, moda, oyunlar ve ücretsiz atölyeler, kısaca sokak deyince aklınıza gelen her şey 14 - 15 Nisan'da, Küçükçiftlik Park'ta düzenlenecek "Sokak Festivali"nde sizi bekliyor!

Sokak Festivali'nde Çok Eğleneceksiniz!

"Sokak Festivali" yetişkinlerin, gençlerin ve çocukların çok eğleneceği ve büyük keyif alacağı "sokak oyunlarını", "sokak aktivitelerini", drone gösterilerinin yapılacağı "drone deneyim alanını" ve daha fazlasını Küçükçiftlik Park'a taşıyor!

Lezzet Sokağı'nda Enfes Tatlar!

Türk ve Dünya mutfağına ait sokağın en lezzetli tatları Sokak Festivali'nde yerini alıyor. Hamburger, hot dog, taco, balık-ekmek, kokoreç, midye, kebap, döner, bao; daha hafif, diyet menüleri tercih edenler için ise sokakta yenebilecek yiyecekler ve daha fazlası "Lezzet Sokak"ında bir araya geliyor.

Tasarımcılar, Bahar ve Yaz Modasını Tasarım Sokağı'na Sizin İçin Getiriyor!

Sokak Festivali, "tasarım sokağı" kuruyor. Boncuklardan figürler, tasarım kıyafetleri, takılar, son zamanların en moda güneş gözlüklerinin satılacağı en özel markalar, festivalde bulunmaz bir alışveriş keyfi yaşatıyor. İster sokak modasına uyun ister yaklaşan yaz ayları için alışveriş yapın. Alandaki tasarımcılar bahar ve yaz modasını sokağa sizin için getiriyor.

En İyi Müzik Sokak Festivali Sahnesinde Bir Araya Geliyor!

14 Nisan Cumartesi günü "Ahmet Beyler" ve "Shake", gündüz saatlerinde tam bir chill modunda sizi müzikle keyfilendirmeye geliyor. Akşama doğru ise son günlerde nerede konser verse peşini bırakmadığımız "Jabbar" cover şarkılarıyla, ardından şarkılarını üst üste dinlediğimiz ve alternatif müziğin en özel isimlerinden "Gaye Su Akyol" ve ilk günün finalini yapmak üzere 70'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayıp çok eğlendiren "HEY!Douglas" sahne alıyor.

15 Nisan Pazar günü ise "Deniz Özçelik" ve "Sister Seda" gündüz caz yapmaya geliyor!

Caz konserleri sonrasında ise Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan "Kolektif İstanbul", reggae grubu "Sattas" ve festivalin finalinde ise duru sesi ve hayran kaldığımız şarkılarıyla "Kalben" Sokak Festivali sahnesinde!

PUB Story ile Festival Arkadaşlarınla Tanışmaya Hazır Mısın?

Sadece insanlarla tanışarak oynayabileceğin ve Türkiye'ye yeni bir eğlence anlayışı getiren PUB Story, Sokak Festivali'ne özel tasarladığı oyun ile festivalde yerini alıyor. Festivalin ilk gününde eğlenceye muhteşem bir başlangıç yapmak, beraber doya doya dans edeceğin yeni festival arkadaşını bulmak herkesi PUB Story'nin buluşma noktası "çim alana" bekliyoruz. Detaylar Festivalde!

Ücretsiz Atölyeler Sokak Festivali'nde!

Salsa'dan Electro'ya, Reggeaton'dan Jazz'a birçok türde dans adımlarını bulabileceğiniz "Zumba", festival makyajı yaptırmak istiyorsan "Golden Rose Karavanı", suluboya tekniklerini kullanarak bahar çiçeklerini resmedebileceğin ve renklerin keyfini çıkartabileceğin "Water Color", Ebru Baç ile "Paper Mache", minyatür bahçe yaratmanız için "Terrarium Atölyesi" ve birbirinden güzel desenlerin bir araya geldiği "Hint Kınası" gibi eğlenceli ve sanat içerikli atölyeler, Sokak Festivali'nde sizi bekliyor!

Türkiye'nin İlk Grafiti Sanatçıcı Turbo Festivalde!

Türkiye'nin ilk Grafiti sanatçısı nam-ı diğer Turbo, ateş dansını teknolojiyle buluşturan Poi sanatçısı Mehmet Kandemir Sokak Festivali'nde izleyenlere benzersiz bir deneyim yaşatmaya geliyor!

Ünlü Diyetisyenler Özel Tariflerini,Ünlü Restoranlar Pratik Lezzetlerini Anlatacak!

Sokak Festivali'nde eğlenirken öğreneceksiniz. Ünlü diyetisyenlerden hep aradığınız o tarifi bulup, ünlü restoranların nam salmış şefleriyle pratik lezzetler yapmayı deneyimleme imkanına sahip olacaksınız. Üstelik hepsi ücretsiz…

Dostuz ve Paylaşıyoruz!

Festival alanındaki yiyecekler, Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği'nin gönüllü ekipleri tarafından ayrıştırılarak sokak hayvanlarına ulaşacak! Unicef, Haykonfed, İyi Biri Misin?, Tanısan Seversin, Sayende dernek kuruluşları da festival alanında olacak. Ve satış yapan katılımcı markalarımız, gelirlerinin bir kısmını ya da tümünü sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

Ulaşım Sponsorumuz Da Seni Düşünüyor!

E bu festivale yakışırsın… O yüzden "SOKAKFESTİVALİ" koduyla Uber'e kaydol, Sokak Festivali'ne gidiş veya dönüşte 30 TL'ye kadar ücretsiz bir uberXL yolculuğu yap!

CarrefourSA ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalin diğer sponsorları ise şöyle: "Shell", Ödeme Yöntemi Sponsoru "Troy", İletişim Sponsoru "Zubizu", Ulaşım Sponsoru "Uber, Resmi Medya Sponsoru "Digiturk", Resmi Radyo Sponsoru "Karnaval Radyo", Yeni Medya Sponsoru "Allianz Motto Müzik" ve Sahne Teknik Sponsoru "Zuhal Müzik".

Aradığın müzik, istediğin eğlence, beklediğin lezzet Sokak Festivali'nde! Festivalinbir parçası olup, doyasıya eğlenmek istiyorsanız, şimdiden Biletix'ten yerinizi ayırtın! Biletler tükenmek üzere!