En Mutlu Gününde Vatandaşa Özel Hizmet

Bornova Belediyesi iyi günde de kötü günde de vatandaşın yanında

Bornova Belediyesi'ne ait 6 salon ve 1 köşkün bahçesinde yapılan organizasyonlar da uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Bornova Belediyesi sahip olduğu sosyal tesislerle vatandaşa kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor. Bünyesinde bulunan kafelerle Bornovalıların günlük hayatının içinde yer alırken, özel günleri için de düğün ve nikah salonlarıyla hizmet veriyor.Evka 4 Mahallesi Şahin Tepesi Restaurant, Atatürk Mahallesi Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, Işıkkent İZBAŞ Düğün Salonu, Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri içinde yer alan İZBAŞ Düğün Salonu ile özel konseptli nikahlar için Dramalılar Köşkü Bornova Belediyesi şirketi olan İZBAŞ tarafından işletiliyor. Alanlarına göre 180 ile 350 kişi arası değişen kapasitelerle hizmet veren salonlarda paket program uygulaması yapılıyor.

Ayrıca İşletme ve İştiraklar Müdürlü tarafından işletilen Çamdibi Atatürk Parkı içinde bulunan180 kişilik Havuzbaşı Düğün Salonu ve 5. Sanayi Sitesi içinde yer alan Nazım Hikmet Rekreasyon Alanı'n da bulunan 350 kişilik salon da düğün ve etkinlikler içinkiralanabiliyor.

Paket program ile hizmet

Emsallerinde göre çok uygun fiyatlarla hizmet veren düğün salonlarında özel düğün paketi ile evlenecek çiftlere büyük kolaylık sağlanıyor. Profesyonel personel ile kaliteli hizmetten kesinlikle taviz verilmiyor. Paket içinde canlı müzik, pasta ve meşrubatın yanında fotoğraf ve video çekimleri ile masa ve sandalye giydirmeleri de bulunuyor.

Özel Nikahlar

Bornova Belediyesi bünyesinde Kent Arşivi Müzesi olarak hizmet veren tarihi Dramalılar Köşkü'nün bahçesi ise nikahlara ev sahipliği yapıyor. 250 kişilik özel nikahlarda uygulanan paketin içinde 3 kişilik yaylı müzik grubu klasik müzik yaparken, kanepe, cips ve çerez gibi atıştırmalıklardan oluşan kokteyl düzenleniyor. Soft içeceklerin ikram edildiği nikah paketinin içinde video ve fotoğraf çekimi de yer alıyor. Mekan hafta içi ve hafta sonu farklı fiyatlarla çalışıyor.