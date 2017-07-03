En mutlu günleri sıcak nedeniyle eziyete dönüştü

Mezuniyet eziyete dönüştü

Denizli'de mezun olan 7 bin 500 öğrenci için eziyet dolu gün



DENİZLİ - Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin sıcakta erken saatlerde düzenlediği toplu mezuniyet törenine öğrenciler ve veliler için adeta çileye dönüştü. Tören için stadyumun içerisine girmeye çalışan bir öğrencini velisi sinir krizi geçirdi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi, Atatürk Stadyumunda mezun olacak 7 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. Üniversitenin 25'inci yıldönümü dolayısıyla toplu olarak Atatürk Stadında tören yapıldı. Törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, törenin sıcak saatte ayarlanması nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk kez Atatürk Stadı mezuniyet alanı olarak kullanılırken, törene yaklaşık 20 bin veli katıldı. Denizli Atatürk Stadı civarında ise trafik sıkışıklığı yaşandı, metrelerce kuyruk oluştu. Polis ekipleri stat çevresinde kontrol noktaları oluşturdu.

Veliler iki saat bekleyince isyan etti

Termometrelerin 43'yi dereceyi aştığı kentte, törene aşırı sıcak damga vurdu. Saat 15.00 sıralarında stat önünde toplanmaya başlayan öğrenci ve veliler yaklaşık 2 saat bekledikten sonra stada alındı. Saat 17.00 başlayan tören için bekleyen ve sıcaktan etkilenen bazı öğrenci ile veliler baygınlık geçirdi. Rahatsızlık geçirenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Veli sinir krizi geçirdi

Stat içerisine alınmada gecikmedeki sıkıntı nedeniyle bir kadın girişte sinir krizi geçirdi. Stada alınmayı bekleyen çeşitli bölümlerden öğrenciler duvar kenarlarında oturarak ellerindeki keplerle serinlemeye çalıştı. Öğrenciler aşırı sıcaklara rağmen düzenlenen törenin saatine tepki gösterdi. Sinir krizi geçiren bir anne, "Bunu organize eden kimse, bu kadar insanı perişan etmeye hakkı yok" diyerek tepki gösterdi, kadın daha sonra stada giriş noktasında sinir krizi geçirdi. Görevliler sakinleştirmekte güçlük çekerken, stat içerisindeki görevliler onu sakinleştirmeye çalıştı.

Stat girişinde içeri geç alınmasına tepki gösteren ve Ordu Fatsa'dan gelen baba, "Bin kilometre yoldan geldik, sırada bekliyoruz. Görevliler yanlış yönlendiriyorlar. Valla perişanlık bizden daha yaşlı insanlar da var, herkes mağdur oldu" dedi.

Stada alınan veliler, kapalı tribünleri hemen doldururken, açık tribünlere kalan veliler ise sıcaktan korunmak için kimisi el şemsiye kullandı, kimisi de büyük şemsiye kullandı. Bir süre kalan bazı veliler ise stadı terk ettiği görüldü.

Törenin bu saatte yapılmasın tepki gösteren Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü mezunu Tuğba Tasarlar, en mutlu günlerinde böyle bir şeyi yaşayacakları tahmin etmediklerini belirtti.

Mezuniyetin toplu yapılmasın tepki gösteren Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi Ertuğrul Çaldı, "Berbat bir organizasyon, insanların en mutlu gününde daha bu daha güzel planlanmalıydı. Özellikle saati çok yanlış, toplu yapılması çok yanlış. Burada arkada bekleyen insanlar, sıcağın altında tüm gün beklediler. Herkes terledi. Öğrenciler kapının önünde sürekli bekledi. Herkes için en güzel gün olması gerekirken, herkes için kötü bir anı olarak kaldı. Baya baygınlık geçiren oldu" diye konuştu.

Organizasyonun kendilerini düşünülerek yapılması gerektiğini belirten Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Buket Yeşilgöz, "Bugün burada en mutlu günümüz olması gerekirken, üniversite hayatımız boyunca bunu beklemişken, Temmuz'da sıcağın altında bizi burada beklettiler. Normalde burada olmuyordu ama 25'inci yıl dönümü için burada yapmışlar. Bizleri hiç düşünmeden kendilerini gösterebilmek için bizi burada sıcakta beklettiler. Benim ailem Eskişehir'den geldi, onlar da dışarıda bir iki saat bekledi. Böyle olmamalıydı, bizim için yapılan bir organizasyon bize göre ayarlanmalıydı. Saati daha geç yapılmalıydı yada Temmuz'da yapılmamalıydı" ifadelerini kullandı.

Mezuniyet töreninde okul birincisi, rektör vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan birer konuşma yaptı. Daha sonra fakülte ve yüksekokullarda dereceye girenlere diplomaları verildi.

Törende bazı öğrenciler yelpaze ile bazıları ise kepleri ile serinlemeye çalıştı, gölgeliklere sığınıp güneşten korunmaya çalıştı.

Tören kep atılmasının ardından sona erdi.