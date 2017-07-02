En Mutlu Günleri Sıcak Nedeniyle Eziyete Dönüştü

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin aşırı sıcakta düzenlenen toplu mezuniyet töreni, öğrenciler ve veliler için adeta çileye dönüştü.



Denizli Pamukkale Üniversitesi, Atatürk Stadyumunda mezun olacak 7 bin 500 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi. Üniversitenin 25'inci yıldönümü dolayısıyla toplu olarak Atatürk Stadında tören yapıldı. Törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler, aşırı sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadı. İlk kez Atatürk Stadı mezuniyet alanı olarak kullanılırken, törene yaklaşık 20 bin veli katıldı. Denizli Atatürk Stadı civarında ise trafik sıkışıklığı yaşandı, metrelerce kuyruk oluştu. Polis ekipleri stat çevresinde kontrol noktaları oluşturdu.



Saat 15.00 sıralarında stat önünde toplanmaya başlayan öğrenci ve veliler yaklaşık 2 saat bekledikten sonra stada alındı. Saat 17.00 başlayan tören için bekleyen ve sıcaktan etkilenen bazı öğrenci ile veliler baygınlık geçirdi. Rahatsızlık geçirenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Veli sinir krizi geçirdi



Stat içerisine alınmada gecikmedeki sıkıntı nedeniyle bir kadın girişte sinir krizi geçirdi. Stada alınmayı bekleyen çeşitli bölümlerden öğrenciler duvar kenarlarında oturarak ellerindeki keplerle serinlemeye çalıştı. Öğrenciler ve veliler aşırı sıcaklara rağmen düzenlenen törenin saatine tepki gösterdi.



Tepki gösteren bir veli, daha sonra stada giriş noktasında sinir krizi geçirdi. Kadını görevliler sakinleştirmeye çalıştı.



Stada alınan veliler, kapalı tribünleri hemen doldururken, açık tribünlere kalan veliler ise sıcaktan korunmak için kimisi el şemsiye kullandı, kimisi de büyük şemsiye kullandı. Bir süre kalan bazı veliler ise stadı terk etti.



Mezuniyetin toplu yapılmasına ve saatine tepki gösteren öğrenciler, "Daha güzel planlanmalıydı. Özellikle saati çok yanlış, toplu yapılması çok yanlış. Burada arkada bekleyen insanlar, sıcağın altında tüm gün beklediler. Herkes terledi. Öğrenciler kapının önünde sürekli bekledi. Herkes için en güzel gün olması gerekirken, herkes için kötü bir anı olarak kaldı. Baya baygınlık geçiren oldu" diye konuştu.



Mezuniyet töreninde okul birincisi, rektör vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan birer konuşma yaptı. Daha sonra fakülte ve yüksekokullarda dereceye girenlere diplomaları verildi.



Törende bazı öğrenciler yelpaze ile bazıları ise kepleri ile serinlemeye çalıştı, gölgeliklere sığınıp güneşten korunmaya çalıştı. Tören kep atılmasının ardından sona erdi. - DENİZLİ