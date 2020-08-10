En mutlu günleri neredeyse faciaya yol açıcaktı
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En mutlu günleri neredeyse faciaya yol açıcaktı

Bursa'da çocuk ve gençlerin seyir halindeki araçların kapı ve camlarından dışarıya çıkarak trafiği tehlikeye soktuğu düğün konvoyu saniye saniye görüntülendi.

10.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:27

Bursa'da çocuk ve gençlerin seyir halindeki araçların kapı ve camlarından dışarıya çıkarak trafiği tehlikeye soktuğu düğün konvoyu saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın en işlek caddelerinden biri olan Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan düğün konvoyundaki bazı araçların kapı ve camlarından vatandaşlar dışarıya çıktı. Hareket halindeki araçlardan dışarıya çıkarak adeta kazaya davetiye çıkaran vatandaşlar, kendilerini ve trafiği tehlikeye atarak yolculuğa devam etti. Düğün konvoyundaki araçların tehlikeli yolculuğu ise çevredeki vatandaşlar tarafından kameraya alındı. İhbar üzerine görüntüleri izleyerek harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil trafik ekipleri, düğün konvoyundaki araçları yakalamak için düğmeye bastı. Plaka sisteminden araç sürücülerini tespit eden ekipler, bir aracın Bursa'da bir aracın ise Kayseri'de olduğunu belirledi. Araç sürücülerine ulaşan sivil ekipler, kendilerini ve trafiği tehlikeye sokarak camlardan ve kapılardan dışarıya çıkan 2 araç sürücüsüne toplam 3 bin 751 lira idari cezası uygulayarak araçları bağladı.

(Murat Kösle/İHA)

En mutlu günleri neredeyse faciaya yol açıcaktı

Kaynak: İHA

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