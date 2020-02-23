En küçük Bayburtlular hayata "Merhaba" dedi
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En küçük Bayburtlular hayata "Merhaba" dedi

Bayburt'ta son bir hafta içerisinde kız ve erkek olmak üzere 12 bebek dünyaya geldi.

23.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:59
En küçük Bayburtlular hayata

'ta son bir hafta içerisinde kız ve erkek olmak üzere 12 dünyaya geldi. Bebeklerini kucaklarına alan ailelerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.


Son bir hafta içerisinde Bayburt'ta kız ve erkek olmak üzere 12 bebek dünyaya geldi. Bayburt Devlet Hastanesi'nde gözlerini hayata açan bebekler en küçük Bayburtlular olarak kayda geçti. Bebeklerini kucaklarına alan anne ve babaların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Aileleri tarafından bebeklere Dayan, Türkmen, Kızıl, Kobal, Yılmaz, Erdoğan, Kaygusuz, Kalender, Irmak, Aktaş, Akagündüz ve Ziybak isimleri verildi.


Öte yandan Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşa dokunacak çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediyenin çalışmaları arasında yer alan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine bebek seti verildi. Ailelere hediye edilen bebek setinin içinde yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan tulum, patik, bebek battaniyesi, biberon, emzik, ıslak havlu ve ateş ölçer yer aldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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