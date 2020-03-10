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Kayserispor, Kasımpaşa, Hes Kablo, Spor

En kötü averaj Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.

10.03.2020 08:53 | Son Güncelleme: 10.03.2020 08:53
En kötü averaj Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, Süper lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.


Süper Lig'in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 18 takım arasında en kötü averaja sahip. Ligde oynadığı 25 maçta 4 galibiyet 7 beraberlik alırken 14 kez mağlup olan Hes Kablo Kayserispor, 26 gol atarken kalesinde ise 61 gol gördü.


Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında -35 averaj ile en kötü averaja sahip olan Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'dan 6 gol, Alanyaspor ve Kasımpaşa'dan 5'er gol, Galatasaray, Göztepe, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Başakşehir takımlarından 4'er gol yedi.


Ligde ikinci kötü averaja sahip takım ise Ankaragücü. Başkent ekibinin -23 averajı bulunuyor. - KAYSERİ

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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