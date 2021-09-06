En Korkunç Masal Filmi
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En Korkunç Masal Filmi

En Korkunç Masal Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

En Korkunç Masal filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. En Korkunç Masal filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Alex, en büyük tutkusu korku hikayeleri yazmak olan küçük bir çocuktur. Ancak onun bu tutkusu tuhaf olarak yaftalanmasına neden olunca bir daha yazmamaya yemin eder. Bu sırada kötü bir cadı onu New York'taki büyülü dairesinde yakalar ve hayatta kalmak istiyorsa ona her gece yeni bir hikaye yazmaya zorlar. Cadının onun her hareketini izleyen kedisi Lenore ile büyülü evde mahsur kalan Alex, burada başka bir genç mahkum olan Yasmin ile tanışır. Yasmin'in yardımıyla Alex, onu benzersiz kılan şeyi kucaklamayı öğrenmeli ve onları özgür bırakmak için kendi kaderini yeniden yazmalıdır.

Yönetmen: David Yarovesky

Senaryo: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis, J.A. White

Oyuncular: Winslow Fegley, Lidya Jewett, Krysten Ritter, Jess Brown, Miley Haik, Khiyla Aynne, Liam Couvion, Luxton Handspiker, Taylor Belle Puterman, Eden Gjoka

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Nightbooks

Yapımcı Firma: Ghost House Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 15.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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