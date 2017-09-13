En Korkunç İphone Kılıfları!
Birbirinden garip bu 15 iPhone kılıfı, belki de görülmeyi bile hak etmiyor!
Bir Twitter kullanıcısının da dediği gibi Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive'nin bu yaz tatil yapıp yapmadığını merak ediyorsanız, Apple'ın yeni pil kılıfına bakmanız yeterli.
Apple'dan görmeye alışmadığımız kadar kalın ve şişkin bu iPhone kılıfı, firmanın standartlarını çiğneyip geçmiş gibi görünüyor. Ancak en kötü kılıfı yapanın Apple olmadığından emin olabilirsiniz. İşte diğer çılgın, saçma ve korkunç iPhone kılıfları.
Kaynak: Chip.com.tr