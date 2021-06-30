En kıymetli yuva
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En kıymetli yuva

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

- En kıymetli yuva Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor.

- En kıymetli yuva

Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor

SİVAS - Kavşakta bulunan Türk bayrağı figürlü levhanın yıldız kısmında bulunan kuş yuvası görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas Belediyesi geçtiğimiz yıllarda Kılavuz Mahallesinde bulunan bir kavşağa Ay-Yıldız figürlü tabela yaptı. 8 metre yüksekliğinde ki Ay-Yıldızlı levha vatandaşların büyük beğenisi toplamıştı. Ay-Yıldız figürünün yıldız kısmına bir kuş yuva yaptı. Bayrak figürünün içerisindeki yuva tabela kadar dikkat çekti. Vatandaşlar kuşun yuvasını bayrak içerisinde yapmasının anlamlı olduğunu ifade ettiler.

"O da bayrağımızı sevmiş"

Zeyno Kuruçay isimli vatandaş kuşunda bayrağımızı sevdiğini dile getirip, "Ağaçlara yapmıyorlar ay yıldızın üzerine yapıyorlar. Ağaç bulamadılar galiba kuşlarda denk geldikleri yere yuva yapmaya başladı. Görüntüsü ilginç Ay-Yıldız olduğu için başka yere yapmamışlar gelmiş oraya yapmışlar demek ki o da Türkiye'yi seviyor. Ağaca yapmamış o da bayrağımızı sevmiş o yüzden bayrağın üzerine yapmış" dedi.

En kıymetli yuva
En kıymetli yuva
En kıymetli yuva
En kıymetli yuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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