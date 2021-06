En kısa gecede Kısa film şenliği

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), en kısa gecenin yaşandığı 21 Haziran'da ulusal ve uluslararası yapımlar ile izleyicinin karşısına çıkacak.

BBFO'nun da destek verdiğifilmlerin de yer alacağı özel gece saat 20:30'da Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'n da ücretsiz olarak yapılacak.

Pandemi kapsamında alınan tedbirlerle gerçekleşecek olan "En Kısa Gece Kısa Film Gösterimi" adlı gecede uluslararası film festivallerinden çok sayıda ödül kazanmış filmlerinde içinde bulunduğu 6 kısa film sinemaseverler ile buluşacak. Film seçkisinde Almanya, Amerika ve Kanada yapımı olan "Paper or Plastic/ Kağıt ya da Plastik", "The Man Who Lived On His Bike/ Bisikletinde Yaşayan Adam" ve "Momentum" filmleri yer alıyor. Ayrıca 2020 yılında BBFO "Kısa Film Yapım Desteği" programı kapsamında proje danışmanlığı ve ekipman desteği verilerek çekimleri yapılan "Kızım Süper Kahraman Olacak", "Cess" ve "Kök" filmlerinin de gösterimi gerçekleşecek.

Film Ofisi nedir?

Bornova Belediyesi bünyesinde 2011 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO), İzmir'de kısa film ve fotoğraf alanlarında eğitim verir, etkinlik düzenler veprojelere yapım desteği sunar.Kültür sanat projeleri de üreten ofis geleceğin sinemacıları için bir okul niteliğinde eğitim verir. BBFO hakkında bilgi almak isteyenler aşağıdaki sosyal medya hesaplarını takip ederek, mail yollayabilir.

Kaynak: Bültenler