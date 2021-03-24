- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi

24.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:43

- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi -Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir zamanlar en kirli kanal olarak bilinen tarihi su yolu Klong Ong Ang, kentin önde gelen turistik noktalarından biri haline geldi.

- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi

BANGKOK - -Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir zamanlar en kirli kanal olarak bilinen tarihi su yolu Klong Ong Ang, kentin önde gelen turistik noktalarından biri haline geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan tarihi su yolu Klong Ong Ang, son dönemde en çok turist çeken noktalardan biri oldu. Dönemin en kirli kanalı olarak bilinen tarihi su yolu, 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının hizmete açıldı. Temiz su ile doldurulan kanal iki tarafında da yemyeşil bitkiler ile modern görünüm kazandı. Tarihi kanal yeni görünümü ile hafta sonları yürüyüş yolunda çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.

Kanal çevresinde yürüyüşe çıkan bir kişi, "Kanal eskiden kirli ve dağınıktı, şimdiyse her şey yerli yerinde. Kanal tamamen değişti. Bu inanılmaz. Eskiden Bangkok'taki kanallar çok da iyi yönetilmiyordu. Nehrin birçok bölümünde döküntüler ve çöpler vardı, buralar çok kirliydi ancak ıslah çalışmaları sonrasında gerek kıyı duvarlarının süslenmesi, gerek suyun berraklığı, hatta kürek çekme hizmetleri olsun her şey harika oldu ve bu iyi bir başlangıç" ifadesini kullandı.

- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi
- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi
- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi
- En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Şenol Güneş Gökhan Gönül Mesut Bakkal Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - En kirli kanal olarak bilinen Klong Ong Ang, artık turistlerin yeni gözdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:45:31. #1.14#
title