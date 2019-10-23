-"En kaliteli peynir koyun sütünden yapılır"

23.10.2019 14:50

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Ondokuzmayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen "Akdeniz Ülkeleri ve Türkiye Peynir Haritası" konulu konferansta peynir üretimi ele alındı.

Uzaktan Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa katılan İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, peynir üretimi ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Akademisyelerin ve öğrencilerin katıldığı konferans sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Hayaloğlu, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde daha çok salamura peynir üretildiğini belirterek, "Bu bölgedeki ülkelerde yaz aylarında sıcaklığın 30-35 derecenin üstüne çıktığını görüyoruz. Bu sıcaklıkla peyniri kendi başına bıraktığınızda küflenebilir. Bu şekilde salamura peynirleri geliştirilmiştir." diye konuştu.

"Çok ciddi bir peynir zenginliğimiz var"

Türkiye'nin peynir zengini ülke olduğunu ve daha çok salamura peynirlerin üretildiğini belirten Hayaloğlu, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir peynir zenginliğimiz var. Yaklaşık 100 civarında peynir çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak akademik çalışmalar ile bu sayı biraz daha artabilir. Yani mevcut peynir çeşitlerinin varlığının farkına varacağız. Bilimsel çalışma olmazsa bunu bilemeyiz. Yapılan çalışmalar ile bunlar gün yüzüne çıkacak. Zenginliğimiz ve ihraç edilebilir peynir çeşitlerimiz artmış olacak."

Kaliteli peynir üretimde kaliteli ham maddenin önemini vurgulayan Hayaloğlu, "Kaliteli çiğ süt, enzimler ve kaliteli ambalaj ile çok kaliteli peynir olur. Bizim yaylalarımız, dağlarımız, otlarımız buna çok uygun. Peynir kalitesi sahip olduğu protein miktarı ile doğru orantılıdır. İçerdiği su miktarı ile ters orantılıdır. Ne kadar fazla su miktarı içerirse peynir o kadar az raf ömrüne sahip olur. Su miktarını düşürmemiz lazım. Protein yağ oranını da bu şekilde arttırmamız aynı zamanda da aromasını iyileştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

-"En kaliteli peynir koyun sütünden yapılır"

En kaliteli peynirin koyun sütünden yapıldığını, bu sütte verimin de inek sütüne göre daha fazla olduğunu vurgulayan Hayaloğlu, "En kaliteli peynir koyun sütünden yapılır. İnek sütünde ortalama kuru madde miktarı yüzde 12, koyun sütlerinde yüzde 17-18'dir. 6-7 litre inek sütünden 1 kilogram peynir üretilirken 3-4 kilogram koyun sütünden de 1 kilogram peynir üretilir. Verim, koyun sütünde daha fazladır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmemiz gerekiyor. Koyun sütü peynir için çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA