En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı - Haberler Ekonomi
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En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gemlik Zeytini Kalite Yarışması'nda en kaliteli zeytinler açık artırma ile satıldı.

6. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gemlik Zeytini Kalite Yarışması'nda en kaliteli zeytinler açık artırma ile satıldı.

Festival kapsamında Gemlik Ticaret Borsası tarafından ikinci kez düzenlenen Gemlik Zeytini Kalite Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Numunelerin incelenmesi sonucu en kaliteli zeytin birincilik ödülünü Engürücük Köyü'nden Nükhet Doğru kazandı. İkincilik ödülünü Katırlı köyünden Ali Yılancı alırken Muratoba köyünden Hüseyin Aktosun da üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Çeşitli elemelerden geçerek ilk üç dereceye giren zeytinler, festivalin son gecesinde açık arttırma ile satıldı. 100 kilo olarak gerçekleşen satışlarda Nükhet Doğru'nun zeytini 25 bin lira karşılığında Solaksubaşı Limited Şirketi sahibi Mahmut Solaksubaşı tarafından satın alındı. İkinci olan Ali Yılancı'nın zeytini 10 bin 500 lira karşılığında Erkan Eren Zeytincilik sahibi Erkan Eren tarafından satın alındı. Hüseyin Aktosun'un zeytini 6 bin lira karşılığında yine Solaksubaşı tarafından satın alındı.

Yarışma sonrası Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır düzenledikleri zeytin kalite yarışması ile çiftçilerimizin ürünlerini mevcut değerlerinin çok üzerinde satılmasını sağlayarak Gemlik Zeytini müstahsillerine destek olduklarını söyledi. Dereceye giren çiftçilere plaketlerini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Çakır ve Meclis Başkanı Mustafa Doğan verdi. - BURSA

En kaliteli Gemlik zeytini 25 bin liraya satıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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