En İyiler Samsun'da

Okçulukta Dünya Kupası Finalleri, hafta sonunda Samsun'da yapılacak. Şanghay, Antalya, Salt Lake City ve Berlin ayaklarının sonucuna göre kategorilerinde ilk 8 sırayı alan okçular son olarak kozlarını paylaşacak.

Batı Park'ta özel olarak hazırlanan yarışma alanında düzenlenecek finallere dünyanın en iyi 32 okçusu katılacak. Finallerin ardından klasik ve makaralı yay kategorilerinde en iyi kadın ve erkek okçular belli olacak. Türkiye'yi finallerde klasik yay erkeklerde Mete Gazoz ve Fatih Bozlar, kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı ve kadınlarda Yeşim Bostan ile Gizem Elmaağaçlı temsil edecek.

Yarışmaların resmi antrenman atışları bugün yapılacak. Final müsabakaları makaralı yayda yarın, klasik yayda ise pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, en iyi okçuların Türkiye'de yarışacağını hatırlatarak, "Her kategoride en iyi 8 okçu Türkiye'de yarışacak. Çok önem arz eden bir yarışma. Dünyanın gözü Samsun'da olacak. Türkiye ve Samsun'un tanıtımı açısından önemli bir organizasyon" diye konuştu.