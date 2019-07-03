En İyi Torrent Siteleri (2019)

İnternet tarihinin en etkili buluşlarından birisi olan torrent, içerikleri daha ulaşılabilir bir hale getirdi. Her ne kadar korsan veya yasa dışı dosya aktarımı için kullanılsa da büyük verilerin transferinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bugün, Alexa sıralamalarına göre en iyi torrent sitelerini derliyoruz. Yıl boyunca güncellenecek listede, ilerleyen tarihlerde de dönemin en iyi torrent sitelerin görebilirsiniz. Lafı daha çok uzatmadan gelin başlayalım.

Torrent ile ilgili önemli uyarılar:

Güvenliğinizi önemseyin, torrent dosyaları farklı kaynaklardan veri çektiği için kötü amaçlı yazılımları kolayca bilgisayarınıza bulaştırabilir.



Korsan içeriklerin büyük bir kısmı tehlikelidir. Korsanlar, dosyaların içerisine bilgi çalmak, bulut üzerinden kripto para madenciliği yapmak için dosya yükleyebilirler. Fidye virüsleri kolayca bilgisayarınıza sızabilir.



Klon sitelere dikkat edin. Popüler torrent sitelerinin klonlanmış versiyonları bulunuyor ve amaçları hiç de masum değil. Girdiğimiz torrent sitelerinin orijinal ve asıl kaynaklar olduklarından emin olun.



Torrent ile dosya aktarımı yaparken VPN kullanmanızı tavsiye ederiz.

9. Torrents.io:

Bir torrent arama motoru olan Torrents.me, diğer sitelerin listelediği arama sonuçlarına da tek bir ekrandan ulaşma şansı sunuyor. Bu aramalar, farklı kategoriler halinde karşınıza sonuç listesi olarak çıkıyor. Böylece aradığınız torrent dosyasına daha hızlı ulaşabiliyorsunuz.

Alexa sıralaması: 4.936

8. Zooqle:

BitTorrent ekosisteminden faydalanan en yeni sitelerden olan Zooqle, kısa sürede oldukça tanınır hale geldi. Genel olarak filmlere ve dizilere odaklanan arşivlere sahip. Ayrıca arayüz konusunda, pek çok sitenin başaramadığı sadelik çizgisi var. Hızlı yükselişiyle farklı kategorilerde de içeriklere erişim imkanı sunmaya başladı. Listeleme tarzı, rakiplerinden oldukça farklı ve yenilikçi görünüyor.

Alexa sıralaması: 1,764

7. EZTV:

EZTV aslında oldukça tematik bir torrent sitesi. Ağırlıklı olarak TV dizileri ve programlarının yer aldığı bir arşive sahip. Oldukça temiz ve hafif bir tasarımına sahip olması, gelecek torrentlere ilişkin önceden bir geri sayım listesi sunması heyecan verici. Geçmişe yönelik torrentleri detaylı olarak aramak için takvim bile sunuyor.

Alexa sıralaması: 1.276

6. Limetorrents:

Geçtiğimiz yıl da en iyi torrent sitelerine girmeyi başaran Limetorrents, rakipleriyle hemen hemen aynı kategorilere sahip. Bu kadar ön plana çıkmasını sağlayan şey ise sağlıksız torrentlere listelerinde yer vermemesi. Ayrıca kullanıcılar da kendi torrent dosyalarını yükleyebiliyor, diğer kullanıcılarla mesajlaşabiliyor, birbirlerine geri bildirimlerde bulunabiliyorlar.

Bu arada sitenin eski Limewire isimli bilgisayar programıyla bir ilgisi yok : )

Alexa sıralaması: 967

5. Torrent2.eu

Eğer torrent sitesi yerine sağlam ve çok kaynaklı bir torrent arama motoru arıyorsanız, Torrent2.eu'ya bir göz atın deriz. Eski dönemlerde de torrent kullananların yakından tanıdığı, benzer bir mantığa sahip Torrentz sitesinin modern kopyası diyebiliriz. 90'dan fazla torrent sitesinde arama yapan servis oldukça kullanışlı.

Listedeki bir önceki arama motoru olan Torrents.me'den dah popüler.

Alexa sıralaması: 525

4. Rarbg.to:

Kullanıcılarını reklamlarla bezdirmesine rağmen deliler gibi kullanılan Rarbg.to, listelediği torrentleri olabildiğince güncel tutmaya özen gösteriyor. Diğer siteler gibi hızlı erişilebilir kategoriler bulunuyor. Hatta kim izliyor bilmiyoruz ama film fragmanları için bile bir kategori mevcut. Sadece kalitel torrenteleri listeliyor olması, haber ve aktüel içerikler sunması da cabası.

Alexa sıralaması: 346

3. The Pirate Bay:

Tüm zamanların belki den bilinen torrent sitesi olan The Pirate Bay, ne kadar yaptırıma maruz kalırsa kalsın yaşamaya devam ediyor. Özellikle geçmişe yönelik arşivlere ilişkin hâlâ sağlam şekilde çalışan torrentlere bu site üzerinden ulaşmak mümkün. Yıllardır değişmeyen kullanıcı dostu arayüzüyle, günümüz standartlarına göre oldukça hızlı çalışıyor.

Uyarı: The Pirate Bay'e giriş yaptığınızda bilgisayarınız, platforma destek sağlanması adına XMR cinsinde kripto para madenciliği için kullanılmaya başlar. Eğer bunun yapılmasını istemiyorsanız, adBlocker gibi eklentiler kullanabilirsiniz.

Alexa sıralaması: 289

2. 1337x.to:

Diğer sitelerden farklı olarak günün, haftanın, ayın ve yılın en popüler torrentlerini ana sayfasında listeleyen bir site. Ayrıca her kategori için en iyi 100 torrente kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kullanışlı akıcı bir tasarımı var.

Alexa sıralaması: 246

1. YTS.am:

Eski adıyla YTS.ag, baskılardan dolayı alan adını değiştirmek zorunda kaldı. Yeni sitede ise daha basit ve kullanışlı bir arayüz buluyor. Arama motoru, sonuçlara ilişkin anlaşılır açıklamalarla birlikte oldukça hızlı şekilde sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Torrentler hakkında yorum yapabiliyor, eğer aradığınızı bulamadıysanız site yöneticilerine istek gönderebiliyorsunuz.

Alexa sıralaması: 185