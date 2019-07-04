En İyi Tasarruf: Kepa Arrizabalaga Vs Watford

Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Chelsea'nin İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga, Watford'a karşı kazanılan bu harikayı kurtardı. Troy Deeney'in kafa vuruşunu top kaleye yaklaştı, ancak 24 yaşındaki oyuncu temiz yapısını korumak için inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Kaynak: Dugout

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