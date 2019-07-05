En iyi savunucular: Raúl Albiol

İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.