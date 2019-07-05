En iyi savunucular: Raúl Albiol
İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.
İspanya'nın merkez oyuncusu Raúl Albiol, 2013 yılında SSC Napoli'ye katıldı ve 236 kez sahneye çıktı. Albiol, 2013-14'te Coppa Italia'yı kaldıran Napoli ekibinin bir parçasıydı. Albiol, Napoli savunmasının merkezinde tutarlı bir kaya olmuştur. Napoli için en iyi anlarını göz atın.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri