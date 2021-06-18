'En iyi sahne' ödülü Eskişehir'in
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'En iyi sahne' ödülü Eskişehir'in

'En iyi sahne' ödülü Eskişehir'in
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Antalya'da düzenlenen yarışmada 700 kuaför arasından "En iyi sahne" ödülünün sahibi oldu.

Eskişehirli saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, Antalya'da düzenlenen yarışmada 700 kuaför arasından "En iyi sahne" ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası birçok yarışmada Türkiye'yi temsil eden Hasan Hüseyin Yılmaz, ekibiyle birlikte Antalya'daki eğitimin ardından düzenlenen yarışmada 700 kuaförle birlikte sahne aldı. Hasan Hüseyin Yılmaz ve ekibi, yarışmada gösterdikleri başarıyla "En iyi sahne" ödülünün sahibi oldu.

Ekibiyle birlikte kazandıkları ödülün kendilerini gururlandığını aktaran Yılmaz, "Eskişehir'i en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. En iyi sahne ödülünün de sahibi olduk. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok çalıştık ve karşılığını aldık. Ekibimde emek veren herkesin bu ödülde payı vardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

'En iyi sahne' ödülü Eskişehir'in

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
Cem Yılmaz, yeni projesi Erşan Kuneri'den ilk fotoğrafı paylaştı
Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Tatil sezonunu açan 48'lik Defne Samyeli, peş peşe bikini ve mayolu pozlarını paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Angela Merkel Boris Johnson
Magazin Bergen Hadise Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'En iyi sahne' ödülü Eskişehir'in - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 11:06:38. #1.16#

title