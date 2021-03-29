En İyi Playstation 5 Oyunları

İlerleyen zamanlarda çıkacak ve mevcut yayınlanmış olan en iyi Playstation 5 oyunlarının hepsi listemizde, tüm bu oyunlara yer ayırdık.

Geçtiğimiz senenin sonlarından itibaren adından sıkça söz ettirmeye devam eden Playstation 5 'in henüz güçlü bir oyun içeriği olmadığı gerçek. Fakat CEO Jim Ryan'ın yaptığı açıklamaya göre; yeni olan konsol, tarihin en güçlü kadrosuna ev sahipliği yapacak. İlerleyen zamanlarda çıkacak ve mevcut yayınlanmış olan en iyi Playstation 5 oyunlarının hepsi listemizde, tüm bu oyunlara yer ayırdık. Gelin hep beraber yeni nesil için en iyilerini yakından inceleyelim.

Ayrıca şu da bilinmelidir ki hazırlanılan liste, herhangi bir sıralama içermeksizin yapılmıştır. Liste içerisinde yer alan tüm oyunlar aynı kategori üzerinde değerlendirilmiştir. Favori oyunlarınızı ve sizin adınıza ilk 10 listesini belirttik.

Yayınlanan En İyi Playstation 5 Oyunları

Bu nesil içerisinde karşımıza hem yeni yüzlerden oluşacak seriler, hem de daha önceden tanıdığımız serilerden bir kadro çıkacak. Durum bu şekilde olunca listenin tepesinde önce deneme şansını yakaladığımız oyunlara yer verdik. Bugüne kadar yayınlanan en iyi oyunlar içerisinde özel oyunlar ve tanıdığımız seriler de bulunuyor.

En İyi Playstation 5 Oyunları aşağıdaki şekildeki gibidir:

Demon's Souls

Call of Duty: Black Ops Cold War

Sackboy: Büyük Macer

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Destruction AllStars

Resident Evil Village

Hogwarts Legacy

Returnal

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart

Kaynak: Playerbros