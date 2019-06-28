En iyi otomobili tasarlamak için yarışacaklar

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) öncülüğünde TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) ve Gaziantep AB Bilgi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen, yenilikçi fikirlerin yeni nesil otomobilleri tasarlamak için kullanılacağı "AutoMechaton" etkinliği başladı.

GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, GETHAM'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, çocukluklarında "Kara Şimşek", "Uzay Yolu" gibi filmleri izleyerek hayaller kurduklarını, bugünün gençlerinin de bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da şehrin genç nüfusuna dikkati çekerek, onları yönlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Gençlerin tecrübe kazanması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Sarıca, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini geliştirmeye gayret ettiklerinin altını çizdi.

Sarıca, "AutoMechaton" etkinliğinin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getirerek, etkinlikte tatlı bir rekabet yaşanacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında bir araya gelen çoğu üniversite öğrencisi gençler, 3 günde hayallerindeki otomobilleri tasarlayarak prototipini yapmaya çalışacaklar. Yapılacak değerlendirmede birinci olacak gruba 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Kaynak: AA