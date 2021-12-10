En İyi Narkotik Polisi: Anne Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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En İyi Narkotik Polisi: Anne Toplantısı Gerçekleştirildi

En İyi Narkotik Polisi: Anne Toplantısı Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU öncülüğünde ülke çapında uygulamaya konulan "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" projesi kapsamında annelerimize ulaşarak onları bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU öncülüğünde ülke çapında uygulamaya konulan "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" projesi kapsamında annelerimize ulaşarak onları bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

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