En İyi Narkotik Polisi: Anne Toplantısı Gerçekleştirildi
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU öncülüğünde ülke çapında uygulamaya konulan "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" projesi kapsamında annelerimize ulaşarak onları bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU öncülüğünde ülke çapında uygulamaya konulan "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ: ANNE" projesi kapsamında annelerimize ulaşarak onları bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.
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