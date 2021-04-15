"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
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"En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerleri Kastamonu'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerleri Kastamonu'da devam ediyor

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7 ilçede daha kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 7 ilçede daha kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarına yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında; Kastamonu'da İhsangazi, İnebolu, Cide, Doğanyurt, Abana, Küre ve Bozkurt ilçelerinde kamu kurumu çalışanları, öğretmenler, veliler ve tekstil çalışanlarından oluşan toplam 418'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 545 kişiye proje kapsamında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu.

Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - KASTAMONU

'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerleri Kastamonu'da devam ediyor
'En İyi Narkotik Polisi Anne' seminerleri Kastamonu'da devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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