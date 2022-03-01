Osmaneli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

OSMANELİ, BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Osmaneli Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde, uyuşturucuya karşı özellikle anne ve anne adaylarının farkındalığının arttırılması amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Süleyman Avşar ve Mutlu Yıldırım, madde bağımlılığının fiziksel, sosyal ve psikolojik belirtileri, uyuşturucu madde kullanımı risk analizleri gibi konularda sunum yaptı.

Seminerde uyuşturucu ile mücadele için tedavi ve ihbar konularında vatandaşların duyarlılığını arttırmak adına "uyuma" ihbar uygulaması tanıtılarak, tedavi sürecinde danışmanlık adına başvurulacak merkezlerin numara ve bilgileri paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, projenin amacının annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmak olduğunu vurguladı.

Ünal, sadece kolluk kuvvetlerin narkotikle mücadele edemeyeceğini belirterek, annelerden evlatlarının takibini yapmasını, kimlerle, nerede zaman geçirdiğini, çocuklardaki psikolojik ve fiziksel değişimi yakından takip etmesini istedi.???????