En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı
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En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı

09.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:50
En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesinin tanıtımı için Narkonokta faaliyeti yapıldı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı ile Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın eşi Selda Ulucan'ın katılımıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, Narkotik, Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince toplumun bilgilendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla kadınlara broşür dağıtılarak Kadın Destek Uygulaması KADES'in ve "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı
En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı
En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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