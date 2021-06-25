"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Ödemiş'te tanıtıldı
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"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Ödemiş'te tanıtıldı

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Ödemiş'te tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi İzmir'in Ödemiş ilçesinde tanıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen toplantıya, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ve diğer ilgililer katıldı.

Programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personel tarafından, proje detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatih Aksoy, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir projeye başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Polisimiz, jandarmamız dışarıda bu zehirle, uyuşturucuyla mücadele ederken içeride de annelerimiz, çocuklarımızı bu zehirden kurtarmak için bir farkındalık oluşturmalı çocuklarını, çocukların hareketlerine izlemeliler ve bizleri bilgilendirmeliler. Hep beraber bu konuya eğilirsek, bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu projenin bugün ilk adımında Ödemiş'te öğretmen evi önünde projeyle ilgili broşür dağıtılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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