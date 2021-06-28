"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Marmaris'te tanıtıldı
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"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Marmaris'te tanıtıldı

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi Marmaris'te tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'da, Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Marmaris ilçesinde tanıtıldı.

Muğla'da, Emniyet Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Marmaris ilçesinde tanıtıldı.

Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Katılımcılara "İki Ekmek" adlı kısa film izletildi, "Uyuma Projesi" tanıtımı yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince projeyle uyuşturucu kullanımının erken dönemde tespitinin hedeflendiğini kaydedildi ve annelerden uyuşturucuyla mücadelede destek istendi.

Programda ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personel tarafından, projeyle ilgili broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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