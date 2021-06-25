"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Manisa'da tanıtıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Manisa'da tanıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Manisa'da tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, kaymakamlar, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personel tarafından, proje detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Daha sonra söz alan Vali Karadeniz, uyuşturucuyla mücadeleyi her koldan yürüttüklerini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelede ailenin katkısının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Karadeniz, "Özellikle annelerimizin bilinçli ve eğitimli olması, yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli bir faktör. Annelerin, çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılmasıyla çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığının büyük oranda önüne geçileceği öngörülmektedir." diye konuştu.

Kolluk kuvvetlerinin Manisa'da bu yıl ele geçirdiği uyuşturucu madde verilerini de paylaşan Karadeniz, yakalanan 2 bin 87 şüpheliden 182'sinin tutuklandığı kaydetti.

Vali Karadeniz ve katılımcılar, programın ardından narkotik köpeği "Kiraz" ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram