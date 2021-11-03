SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 150 anne ve anne adaylarına bilgi verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yürütülen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Bilecik il merkez, Söğüt ve Osmaneli ilçelerindeki jandarma sorumluluk sahası içerisinde bulunan 3 okul ve 1 fabrikada görevli annelere bilgi verildi. Proje kapsamında anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması kapsamında bilgilendirme yapılarak amaca uygun broşür ve materyaller dağıtıldı. - BİLECİK