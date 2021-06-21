"En iyi narkotik polisi anne" projesi Çatalzeytin'de tanıtıldı
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"En iyi narkotik polisi anne" projesi Çatalzeytin'de tanıtıldı

'En iyi narkotik polisi anne' projesi Çatalzeytin'de tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Çatalzeytin ilçesinde seminerler düzenledi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında Çatalzeytin ilçesinde seminerler düzenledi.

Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Enis Kırıştı ve İlçe Emniyet Amirliğinin koordinesiyle düzenlenen seminere öğretmen, öğrenci velileri ile tekstil çalışanlarından oluşan 135 anne ve anne adayı katıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminere katılanlara uyuşturucu ile mücadele kapsamında bilgiler verildikten sonra, katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak annelere çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Seminer sonunda velilerden olumlu dönüşler olduğu gözlemlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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