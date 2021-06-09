En İyi Narkotik Polis Anne" Uygulaması Kapsamında; İlçemiz Emniyet Müdürlüğü Tarafından Toplantı Gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polis Anne" uygulaması kapsamında; İlçemiz Emniyet Müdürlüğü tarafından Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesinde toplantı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polis Anne" uygulaması kapsamında; İlçemiz Emniyet Müdürlüğü tarafından Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesinde toplantı gerçekleştirildi.
Kaynak: Habermetre