En İyi Narkotik Polis Anne" Uygulaması Kapsamında; İlçemiz Emniyet Müdürlüğü Tarafından Toplantı Gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinin arttırılması amacıyla başlatılan "En İyi Narkotik Polis Anne" uygulaması kapsamında; İlçemiz Emniyet Müdürlüğü tarafından Dalaman Şehit Emre Kargın Anadolu Lisesinde toplantı gerçekleştirildi.