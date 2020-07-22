"En iyi müşteri deneyimi sunan cep telefonu markası" Huawei oldu Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, "Şikayetvar.com" kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre, cep telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, "Şikayetvar.com" kullanıcılarının marka deneyimlerini analiz ederek oluşturduğu istatistiklere göre, cep telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka oldu.

Huawei açıklamasına göre, 2017'den beri "Şikayetvar.com" sıralamasında ilk 3'te, son bir yıldır da ilk sırada yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılın 2'nci çeyreğinde de en iyi müşteri memnuniyeti sunan marka unvanına layık görüldü.

Huawei, Müşteri Memnuniyeti, Teşekkür Oranı ve Marka Bağlılığı alt segmentlerinde de 1'inci oldu.

Şikayet Oranı kategorisinde ise ilk 4 rakibine göre en az şikayet edilen marka oldu.

61,3 Toplam Tüketici Deneyimi Puanı alan Huawei, genel ortalamada da diğer markaları geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, Türkiye'deki tüketicilerin oldukça dinamik, detaycı ve hassas bir aidiyet duygusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aldığımız birincilik de Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu'nun Türkiye'deki operasyonlarında, bu aidiyet duygusuna özveri ile karşılık verdiğini işaret ediyor. Bugün sektörde sadece teknolojiyi geliştirmek değil, satışı gerçekleşen ürünün arkasında durabilmek de son derece kritik bir başarı faktörü. Hem müşteri sorunlarını hem de teknoloji severlerin satın alma ihtiyaçlarını, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak karşılamaya ve çözüm sunmaya devam edeceğiz."

105 binin üzerinde markanın yer aldığı, 4,6 milyon kayıtlı kullanıcının 80 milyon aylık ziyaret gerçekleştirdiği Sikayetvar.com, geniş kullanıcı tabanı sayesinde cep telefonu sektörü için müşteri deneyimi analizleri gerçekleştiriyor.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, 6 Mart'ta düzenlenen ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 ödül töreninde de Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: AA