En iyi mobil Basketbol oyunları

Son zamanlarda en çok oynanan ve oynayana adeta bağımlılık yapacak olan birkaç basketbol oyununu listeledik. Telefonla oyun oynamaktan keyif alan oyun tutkunları için en iyi mobil basketbol oyunları listesi...

Günümüz oyun sektörü denildiği zaman akıllara bilgisayar oyunları gelse de sektörün mobil oyun tarafı da günden güne güçleniyor. Hatta bazı oyun kategorileri için oyuncular mobil oyunları tercih ediyor. Telefondan daha çok oynanan oyun kategorilerinden birisi de basketbol oyunları. Bunun bilincinde olarak sizler için son zamanlarda en çok oynanan ve oynayana adeta bağımlılık yapacak olan en iyi mobil basketbol oyunları listesini hazırladık. Haberimizin devamında bahsi geçen bu basketbol oyunlarına ulaşabilirsiniz.

BAĞIMLILIK YAPABİLECEK KADAR İYİ 10 MOBİL BASKETBOL OYUNU

All-Star Basketball

Stickman Basketball

Blocky Basketball Freestyle

Street Basketball Association

Basketbol Arena

LIVE Mobile Basketball

Basketbol- Rakip Yıldızlar

Dude Perfect 2

Yukarıda gördüğünüz basketbol oyunları, haberimizin başında da belirttiğimiz üzere telefonlarınıza ya da tabletlerinize indirerek oynayabileceğiniz basketbol oyunlarıdır.

Son zamanlarda en çok oynanan mobil basketbol oyunları arasında olan bu oyunlar gerek Google Play Store gerekse de AppStore kullanıcıları tarafından oldukça olumlu şekilde puanlanmışlar. Sizler de listeden bir oyun seçip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros