En iyi mobil Basketbol oyunları
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En iyi mobil Basketbol oyunları

01.03.2021 12:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:26
En iyi mobil Basketbol oyunları

Son zamanlarda en çok oynanan ve oynayana adeta bağımlılık yapacak olan birkaç basketbol oyununu listeledik. Telefonla oyun oynamaktan keyif alan oyun tutkunları için en iyi mobil basketbol oyunları listesi...

Günümüz oyun sektörü denildiği zaman akıllara bilgisayar oyunları gelse de sektörün mobil oyun tarafı da günden güne güçleniyor. Hatta bazı oyun kategorileri için oyuncular mobil oyunları tercih ediyor. Telefondan daha çok oynanan oyun kategorilerinden birisi de basketbol oyunları. Bunun bilincinde olarak sizler için son zamanlarda en çok oynanan ve oynayana adeta bağımlılık yapacak olan en iyi mobil basketbol oyunları listesini hazırladık. Haberimizin devamında bahsi geçen bu basketbol oyunlarına ulaşabilirsiniz.

BAĞIMLILIK YAPABİLECEK KADAR İYİ 10 MOBİL BASKETBOL OYUNU

  • All-Star Basketball
  • Stickman Basketball
  • Blocky Basketball Freestyle
  • Street Basketball Association
  • Basketbol Arena
  • LIVE Mobile Basketball
  • Basketbol- Rakip Yıldızlar
  • Dude Perfect 2

Yukarıda gördüğünüz basketbol oyunları, haberimizin başında da belirttiğimiz üzere telefonlarınıza ya da tabletlerinize indirerek oynayabileceğiniz basketbol oyunlarıdır.

Son zamanlarda en çok oynanan mobil basketbol oyunları arasında olan bu oyunlar gerek Google Play Store gerekse de AppStore kullanıcıları tarafından oldukça olumlu şekilde puanlanmışlar. Sizler de listeden bir oyun seçip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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