En iyi kısa film Oscar ödülü var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi bir Oscar ödülü değildir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BİR OSCAR ÖDÜLÜ DEĞİLDİR?

A: En İyi Animasyon Filmi

B: En İyi Kısa Film

C: En İyi Belgesel Film

D: En İyi Korku Filmi

Cevap : D