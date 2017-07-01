En İyi Havalimanlarına Sahip 20 Ülke

Dünyanın en iyi uçuş noktaları belli oldu.

En İyi Havalimanlarına Sahip 20 Ülke

Dünyanın en iyi uçuş noktaları belli oldu. Listede Türkiye'de yer aldı.

Kaynak: Dunya.com