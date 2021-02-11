En iyi film, oyun ve spor deneyimi için "LG OLED TV"

OLED TV'ler derin siyahları ve zengin renkleri ile izleyicilere spor karşılaşmalarının içerisindeymiş hissi verirken, oyunseverler ve film tutkunları için mükemmel bir deneyim sunuyor.

OLED TV'ler derin siyahları ve zengin renkleri ile izleyicilere spor karşılaşmalarının içerisindeymiş hissi verirken, oyunseverler ve film tutkunları için mükemmel bir deneyim sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, CES® 2021'de üst üste yedinci kez "En İyi TV" seçilen, yakın zamanda da Teknoloji ve Mühendislik Emmy Ödülü ile onurlandırılan LG OLED teknolojisi, kusursuz siyahlar, bir milyardan fazla zengin renkle en sürükleyici izleme deneyimini yaşatıyor.

LG OLED kullanıcıları, özellikle TV'lerini Dolby Atmos destekli LG soundbar'lardan biri ile eşleştirdiğinde, ister film ya da spor karşılaşmalarını izlesinler, isterlerse de oyun oynasınlar, her zaman en iyi performansı elde ediyorlar.

Sporseverlere özel

3.Nesil ?9 yapay zeka işlemci ile OLED teknolojisi bir araya geldiğinde stadyum atmosferini tam anlamıyla evlere taşıyan bir deneyim ortaya çıkıyor. OLED Motion Pro ve TruMotion özellikleri ile spor tutkunları spor karşılaşmalarını bulanıklık ve titreşim olmadan izliyorlar. OLED TV'lerde bulunan Maç Bildirimi özelliği ise kullanıcıların tuttukları takımları takip etmelerine yardımcı oluyor.

Kullanıcılar otomatik güncellemeler almak için dünya liglerinden çeşitli spor alanlarındaki favori takımlarını seçiyor, maçta gol atıldığı ya da oyun sona erdiği zaman bununla ilgili uyarı alabiliyorlar. Sporseverler OLED TV'lerin gelişmiş ses özelliklerinden de faydalanıyor. TV'lerini uyumlu LG bluetooth hoparlörlere bağlayarak daha dinamik bir ses ortamı sağlayabiliyor ve gerçek bir stadyum ortamı yaratabiliyorlar.

LG OLED TV'ler, NVIDIA G-SYNC® uyumluluğu ile büyük ekranda hızlı ve akıcı oyun deneyimi sunması sayesinde oyuncular için de ideal bir seçenek oluşturuyor. HDMI 2.1 desteği ile yeni nesil oyun konsollarını da destekleyen LG OLED TV'ler değişken yenileme hızı ve düşük giriş gecikmesi bugün piyasada bulunan en gelişmiş oyun TV'leri olarak kabul ediliyorlar.

Premium Sinema Deneyimi

OLED'in kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi sayesinde sağladığı kusursuz siyah ve kusursuz renkleri, yeni eklenen Dolby Vision IQ ve Filmmaker Modu™ desteği ile birleştiren yeni LG OLED TV'ler sinemayı tam anlamıyla evinize getiriyor. LG OLED TV'ler, Hollywood'un tercihi üstün HDR formatı Dolby Vision®, Dolby Atmos® 360 derece sürükleyici ses ve ilk kez bir TV'de bulunan Dolby Vision IQ desteği ile benzersiz bir film izleme deneyimi sunuyor. Dolby Vision IQ, ortam ışığının tespit edilmesi ile en iyi görüntü kalitesini sağlamak için izlenilen içeriği ortam ışığına göre uyarlıyor.

Favori İçeriklerinize Kolay ve Hızlı Erişim

LG OLED TV'lerde bulunan yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu sayesinde sesli komutlarla görüntü ya da ses modunu değiştirmek, favori içeriklerinize erişmek ya da film önerisi almak mümkün. TV'de yer alan Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, BluTV, Bein Connect gibi popüler uygulamalardaki en yeni filmler, diziler, belgeseller ve daha fazlasına tek tuşla erişebiliyor. Dahası LG OLED TV'ler Smart Share özelliği sayesinde Apple AirPlay2 ve Apple HomeKit de dahil olmak üzere birçok bağlantıyı destekliyor.

LG OLED TV serisinde farklı ekran seçenekleriyle ZX, WX, GX, CX ve seriye yeni eklenen BX modelleri bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu