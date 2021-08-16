'En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçilen Ormanya ödülünü aldı
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'En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçilen Ormanya ödülünü aldı

'En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçilen Ormanya ödülünü aldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği ve geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık yirmi milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde ''En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçildi.

'En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçilen Ormanya ödülünü aldı.

Ormanya'ya uluslararası ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında faaliyete geçirdiği ve geçtiğimiz 3 yılda yaklaşık yirmi milyon ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya, Uluslararası Ekoturizm Derneği Ekoturizm Ödülleri'nde ''En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçildi. Dünya'nın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller sahiplerini buldu

EN İYİ EKOLOJİK DESTİNASYON ÖDÜLÜ ORMANYA'NIN

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı ve 2000 dönüm alan üzerine kurulan Ormanya," ''En iyi Ekolojik Destinasyon'' seçildi.100'e yakın ülkeden ve 1000'e yakın aday içerisinden, dünya genelindeki en iyi Ekolojik Destinasyon ödülüne layık görülen Ormanya'ya ödülü önceki gün Tokat'ta düzenlenen törenle verildi.

EKOTURİZM CENNETİ KOCAELİ

1990 yılında kurulan, 206 ülkede üyesi olan, 55 ayrı destinasyonda temsilci başkanı bulunan, dünyanın en geniş kapsamlı Uluslararası Ekoturizm Derneği tarafından verilen ödüller yerlerini buldu. En İyi Ekolojik Destinasyon seçilen. Ödül törenine, 30'a yakın büyükelçi, 1000'e yakın ekoturizm profesyonelleri, yurt içi ve yurt dışı medya mensuplarının, dünyaca ünlü sosyal medya fenomenleri ve özel davetliler katıldı.

KISA SÜREDE ALANINDA LİDER DURUMA GEÇTİ

Açıldığı tarihten itibaren özgün rekreasyon alanları ile standartın üstüne çıkan Ormanya, doğayla uyumunu bozmadan kısa sürede alanında lider duruma geçti. 2019 yılında da Türkiye'nin en çok ziyaret edilen korunan alanı olan Ormanya, Turizm acentalarının ve turistlerin yoğun ilgisi ile çekici doğa turizmi destinasyonları arasında kendini ilk sıralarda gösteriyor.

Kaynak: Bültenler

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