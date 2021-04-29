En iyi 5 oyuncu mouse - Gaming mouse 2021 güncel fiyatları!

En iyi oyuncu mouseları neler? Kablolu mouse fiyatları, oyuncu mouse fiyatları araştırılıyor. Sahip olduğunuzda rakiplerinizi geride bırakacağınız oyuncu mouse'ları BENQ, Logitech, Razer ve Corsair'ın hem yüksek performans hem de fiyat performansı gayet makul olan ürünlerini sizler için derledik...

2021 yılının üst düzey performans elde etmek isteyen oyuncuların tercih ettiği gaming mouse'larını sizler için listeledik. Kullandığınız oyuncu farelerinin hem fiyatının uygun olmasını, hem de oyunlarda en iyi performansı almak isteyen oyuncular için hazırladığımız listemizi inceleyebilirsiniz. İşte 2021 yılının en iyi fiyat & performans ürünü gaming mouse'ları...

EN İYİ GAMING MOUSE MARKALARI 2021

1) BENQ ZOWIE EC2 - FİYAT: 685 TL

Çoğu oyuncunun durak noktası olan BENQ markası gaming mouse'lar konusunda üst düzey bir performans sunuyor. EC2-A ergonomi bakımından harika olan bu mouse, elinize tam oturur ve oyun oynarken boşluk hissi vermez. Zowie serisinin tüm mouse'ları ergonomiktir. Ancak, EC2-A serisi için firmanın en iyi faresi diyebiliriz.

Bağlantı Tipi: Kablolu

Bağlantı/ Arabirim: USB

Mouse Tuş Sayısı: 5 Tuş

Çözünürlük: 3200 DPI

Algılama: Optik

Renk: Siyah

Kablo Uzunluğu: 2 m

Oyuncular İçin: Evet

Garanti: 24 Ay Distribütör Garantili

2) Logitech G502 Lightspeed Kablosuz Mouse - FİYAT: 1.199 TL

Bu mouse fiyat konusunda diğerlerine nazaran biraz tuzlu olsa da inanılmaz bir oyun performansı sağladığı bir gerçek. Logitech G502 Lightspeed, kablosuz bir mouse olarak karşımıza çıkıyor. Oyun keyfine doymak istiyorsanız ve kablolu farelerden sıkıldıysanız tercihiniz Logitech'in bu ürününden yana olmalı.

DPI: 16000

Mouse Tipi: Kablosuz

Bağlantı Özellikleri: USB

Üretim Yeri: ÇİN

Garanti Süresi: 24 Ay

3) RAZER DEATHADDER V2 - FİYAT: 532 TL

Mükemmel bir performans ve fiyatı uygun bir mouse arayan oyuncular için vazgeçilmez olan Razer Deathadder V2'de ustalaşmak için kısa bir süre kullanmanız yeterli olacaktır. PUBG, Apex Legends, CS:GO gibi oyunları oynayan fiyat & performans arayan oyuncular için tavsiye edeceğimiz bir mouse.

Gerçek 20.000 DPI Focus+ optik sensör

Saniyede 650 inç (IPS)/ 50 G hızlanma/ endüstrinin en iyisi % 99,6 çözünürlük

70 milyon tıklama için derecelendirilmiş Razer Optik Fare Anahtarları

Ultra güçlü kauçuk yan tutamak ile geliştirilmiş ergonomik gövde yapısı

Büyük %100 PTFE fare ayağı (0,8 mm genişliğinde).

Oyun sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

Anında Hassasiyet Ayarı (Varsayılan aşamalar: 400/800/1600/2400/3200)

Hibrit Bulut depolama ve yerleşik bellek (4 + 1 profiller)

Gerçek 16.8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğine sahip Razer Chroma™ RGB aydınlatma

Sekiz bağımsız programlanabilir Hyperesponse düğmesi

Gelişmiş Kalkış/ İniş mesafesi özelleştirmesi

Razer Synapse 3 desteği

2,1 m Speedflex kablo

Yaklaşık boyut: 127,0 mm (Uzunluk) x 61,7 mm (Kavrama Genişliği) x 42,7 mm Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık: 82 g (Kablo hariç)

Temel giriş için Xbox One ile uyumlu

4) Corsair Dark Core RGB Pro SE - FİYAT: 830 TL

Corsair Dark Core RGB Pro SE için üst düzey bir kablosuz oyun faresi denilebilir. Oyun sırasında baş parmağı sabit tutan bu mouse, ergonomik yapıdan oldukça konforlu bir oyun keyfi yaşatıyor. Ayrıca, mouse üzerinde görsel olarak harika bir iş çıkarıldığını da söylememiz gerekiyor.

Mouse Tipi: Standart

Mouse Algılayıcı: Tipi Optik

Mouse Algılayıcı Özellikleri: Pixart PMW3367 Optik Sensör

Mouse Azami Hassasiyet: 16000 dpi

Mouse Tuşları: 9 Adet

Mouse Uyumlu: El Sağ

Mouse Pil Özellikleri: Yerleşik Şarj Edilebilir Pil

Mouse Diğer Özellikler: OMRON Switch3 Adet Profil Hafızası4 Bölgeli RGB Aydınlatma 50 Milyon Tıklanma Ömrü 180 cm Kablo Uzunluğu

5) Logitech G502 HERO - FİYAT: 599 TL

Logitech'in kablosuz G502 Lightspeed faresi ne kadar üst düzey olsa dafiyat bakımından biraz tuzlu olabilir. Logitech'in bu kablolu modeli G502 Hero ise, en iyi oyun mouse'ları ile yarışacak düzeyde üretilmiştir.