En ilginç mezuniyet töreni, öğrenciler evlerinden kep fırlattı
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En ilginç mezuniyet töreni, öğrenciler evlerinden kep fırlattı

Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında bahar yarıyılı yüz yüze yapılamayınca planladıkları mezuniyet törenlerini online yapıp evlerinden kep fırlattılar.

En ilginç mezuniyet töreni, öğrenciler evlerinden kep fırlattı
06.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:01

Erzurum Atatürk Üniversitesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında bahar yarıyılı yüz yüze yapılamayınca planladıkları mezuniyet törenlerini online yapıp evlerinden kep fırlattılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, (Covid -19) üniversite mezuniyetlerine de engel oldu. Türkiye'de virüsün görülmesinin ardından ilk, orta, lise ve üniversitelerde ki eğitim - öğretim durduruldu. Üniversitelerde son yılını geçiren 4.sınıf öğrencilerinde planladıkları mezuniyet törenleri iptal oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 4. sınıf öğrencileri ise hayalini kurdukları mezuniyetlerinden vazgeçmeyerek online yapmaya karar verdiler. Görüntülü konuşma uygulamasına bütün sınıf öğrencilerinin ve akademisyenlerin bağlanması sonrası öğrenciler 3'ten geri sayarak keplerini evlerinde fırlatıp mezuniyet heyecanı yaşadı.

Online mezuniyeti planlayarak hayata geçiren İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Temiztürk, dönemin ruhuna uygun bir mezuniyet töreni yaptıklarını ifade ederek, "Korona virüs süreci hepimizin sıkıntıyla atlatmaya çalıştığı bir süreç oldu. Bizlerde eğitimciler olarak bu süreçten çok fazla etkilendik. Öğrencilerimiz de bu süreçte muhakkak etkilendiler. Şimdiye kadar sınıf ortamında ders yapan eğitimcilerken şimdi ekran karşısında ders anlatıyoruz. Bu bize çok fazla zevk vermedi açıkçası ama yapacak bir şey yok. Bizlerde bölümümüzde dersleri olabildiğinde işlemeye gayret ettik. Böyle bir döneme de böyle bir mezuniyet töreni uygun olacaktı. Dönemin ruhuna uygun bir tören aklımıza geldi. Öğrencilerimize bundan sonra ki hayatlarında başarılar diliyoruz. İyi şeyler kazandıklarını umuyoruz. Onlara çok çaba sarf ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra sağlıklı günlerde yeni öğrencilerle yeni dönemlerde karşılaşmak istiyoruz. Bu dönemi böyle hüzünlü ama bir o kadar umutla kapatıyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk kez online mezuniyete katılan öğrencilerin içleri buruk olsa da mezuniyet heyecanını tatmanın mutluluğunu yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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