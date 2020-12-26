En hüzünlü anların şahitleri: Gassallar

İnsanların en hüzünlü anlarına şahit olan gassallar, yıkama ve kefenleme işlemleri yaparken en çok çocuklardan etkileniyor.

İnsanların en hüzünlü anlarına şahit olan gassallar, yıkama ve kefenleme işlemleri yaparken en çok çocuklardan etkileniyor.

Hayata veda eden insanları yıkadıktan sonra kefenleyerek yakınlarına teslim eden gassallar, dünyanın en zor mesleklerinden icra ediyor. En duygusal anlara şahitlik eden gassalar bazı zamanlar cenaze yakınları ile birlikte gözyaşı döküyor. En çok bebek ve çocuk bedeni yıkarken zorlandıklarını ifade eden gassalar, mesleklerini severek yaptıklarını belirtti.

"Onlar ağlıyor, bizler de ağlıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı gasilhanede 13 yıldır cenaze imamı ve gassallık yaptığını söyleyen Mahir Atik, "Cami imamlığı ile cenaze imamlığı arasında çok büyük fark var. Cenaze imamlığı hep hüzünlü yerlerdir. Gassallık çok kutsal bir meslektir. Bu mesleği şahsen tercih ederken isteyerek ve severek tercih ettim. Sabah herkes gibi bizde işimize gidiyoruz. Burası kalabalık bir yer. İnsanlar annelerini, babalarını, en sevdiklerini kaybetmişler. Bu durumdan biz de etkileniyoruz. Bir kenara çökmüş, iki elini başının arasında almış, sevdiğini kaybetmiş insanlar var. Tabii, bu sahne bizleri üzüyor. Onların acısını paylaşıyoruz. Ben ve gassal arkadaşlarımın burada hep hüzünlü hayatımız var. Özellikle hepimiz bir babayız. Annesinden yeni doğmuş veya bir, iki üç yaşında vefat etmiş çocuklar oluyor. Bazen biz anneye veya babaya yıkatıyoruz o cenazeyi. Yıkarken onlar ağlıyor, bizler de ağlıyoruz. Her mesleğin zorlukları var ama bir gassal çok zor şartlar altında bu görevi icra ediyor" dedi.

Genç kuşak cenaze imamı ve gassallığı tercih ediyor

Samsun Büyük Belediyesi'ndeki gassaların yüzde 95'inin genç olduğunu belirten Atik, "İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya'ya baktığımızda orada gassal arkadaşlarımız var, onlar da gençtir. Genç kuşak cenaze imamı ve gassal oluyor. Büyükşehir Belediyemize, kendi arkadaş çevremize baktığımızda isteyerek bu mesleği tercih ediyorlar. Zorunluluk değil, bir işim yoktu en azından gassal olayım değil bu mesleği isteyerek tercih ediyorlar" diye konuştu.

Gassal Bünyamin Ermin ise "5 yıldır bu görevi yapıyorum. Anneler ve babaların çocuklarını toprağa bırakmaları ve oradan ayrılışlarını görmek bizi çok etkiliyor. Ağladığımız zamanlarımız da oluyor" şeklinde konuştu.

7 yıldır gassallık yapan Cemal Aktaş ise "Bir tırın arasında sıkışarak yanan bir insanın cenazesi beni çok etkiledi. Tutulacak yeri kalmamıştı. Bu mesleği tercih etmek isteyen gençlere önerim, severek gelirlerse bu mesleği başarırlar. Zor bir mesleğimiz var" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı