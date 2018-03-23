En Hızlılar Yarıştı

Şehitkamil Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda atletizm branşına gönül veren 800 sporcu öğrenci piste çıktı.

Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesinde yetenek taramalarında tespit edilen öğrencilerinde mücadele ettiği yarışlar gün boyunca renkli anlara sahne oldu.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliğiyle düzenlenen Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'na il gelindeki okullardan 2004-2018 doğumlu 800 sporcu öğrenci katılım sağladı. "En Hızlı Aranıyor" sloganı ile düzenlenen organizasyona Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesi kapsamında, proje okullarında gerçekleştirilen çalışmaların yetenek taramaları kısmında tespit edilen öğrenciler de katıldı. Yarışlarda birçok farklı dereceye imza atan ve farklı kategorilerde birincilik elde eden sporcu öğrenciler, Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesinin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık ve spor dolu adımlar güçlü bir şekilde atılıyor

Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda dereceye giren sporcu öğrencilere ödüllerini takdim eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, yarışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurumlar arası işbirliğiyle sağlık ve spor dolu güçlü adımlar atılmaya devam ediyor. Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesi kapsamında tespit edilen öğrencilerimiz, bugün Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğinin işbirliğiyle düzenlendiğimiz Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nda piste çıktılar. Tespit ve takibi yapıldığında ilimizde farklı branşlara yatkınlığı olan yetenekli öğrencilerimiz var. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde, düzenlediğimiz tüm geleneksel spor organizasyonlarında oluşturduğumuz teknik ekiplerle özelikle bu çocuklarımızın tespit edilmesi ve henüz küçük yaşlarda branşlara özgü eğitim alabilmeleri için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Yarışlara katılan tüm atletleri kutluyorum. Organizasyonun düzenlemesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Doğru çalışmalarla organizasyonlar büyük ilgi görüyor

Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilcilisi Harun Esen, spor konulu proje çalışmaları ve yerel yönetimlerin verdikleri desteklerle Gaziantep'te spor yapma bilincinin giderek geliştiğini ve tabana yayıldığını ifade etti. İl Temsilcisi Esen, "2004-2018 doğumlu 800 sporcu öğrencinin katılımıyla Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması'nı düzenledik. Spor konulu proje çalışmaları ve yerel yönetimlerin verdikleri desteklerle Gaziantep'te spor yapma bilinci her geçen gün gelişiyor. Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesinde yetenek taramalarında tespit edilen öğrenciler de bu gün pistteydi. Onların atletizm branşı özelinde sporla tanışması bizleri fazlasıyla mutlu etti. Şehitkamil Belediye Başkanlığımızın büyük destekleriyle gerçekleştirilen yarışımız gün boyunca keyifli, heyecanlı anlara sahne oldu ve branşımızın geleceği adına büyük umut vaat etti. Başta Şehitkamil Belediyemiz olmak üzere organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ümit ediyorum ilerleyen zamanlarda daha yüksek katılımlı organizasyonla ev sahipliği yapabiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP